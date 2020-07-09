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Gündem Kastamonuda 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor Udumbara çiçeği cennetten gelen hayır çiçeği olarak biliniyor
KASTAMONU

Kastamonu’da 3 bin yılda bir açtığına inanılan ‘udumbara çiçeği’ görüldü

Kastamonu’da 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor: 'Udumbara çiçeği’ cennetten gelen hayır çiçeği olarak biliniyor

Kastamonu’nun Daday ilçesinde dinlenmek için bir ağacın altına oturan Serkan Yılmaz, oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan ’udumbara’ çiçeğini fark etti. Yılmaz, “Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim” dedi.

Haber Merkezi DHA
Udumbara çiçeği
Udumbara çiçeği

Daday’da bir ağacın altına dinlemek için oturan Serkan Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan ’udumbara’ çiçeğini fark etti. Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan ’udumbara’ çiçeğinin Budizm inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendiğini söyledi.

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Udumbara çiçeği

Gözle görülmesi zor olan ve ’avatar’ da denilen ’udumbara’ çiçeğini fark eden Serkan Yılmaz, daha önce televizyonda gördüğü çiçeğin aynısı olduğunu fark etti. Budizm efsanesinde yer alan ve ’cennetten gelen hayır’ olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini bildiren Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, ’udumbara’ çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

  • “Çiçek sönünceye kadar yaprağını özenle saklamaya karar verdim. Arkadaşlarıma bu çiçeği heyecanla gösterdim. Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Dikkatimi çekti. Ağaçtan yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim.”

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Udumbara çiçeği

Cennetten gelen hayır çiçeği’ olarak biliniyor

Budistlerin inandığı efsaneye göre, ‘Youtan Poluo’ olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor ve Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe’deki anlamı ’Cennetten gelen hayır çiçeği’ olarak biliniyor. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın yaprağında yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek, bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.

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