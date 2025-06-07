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Kesimden kaçan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi

Kesimden kaçan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi

16:397/06/2025, Cumartesi
IHA
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Sakinleşen hayvan, kısa süre sonra belediye ekiplerinin yardımıyla düşürüldüğü alanda kesildi.
Sakinleşen hayvan, kısa süre sonra belediye ekiplerinin yardımıyla düşürüldüğü alanda kesildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kesim esnasında sahiplerinin elinden kaçıp sokak aralarında paniğe neden olan tosun, uzun uğraşlar sonucu ekiplerin müdahalesiyle sakinleştirilip, düşürüldüğü alanda kesildi.

Olay, Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde yaşandı. Yılmaz Ünlü ve kardeşlerine ait kurbanlık tosun, kesim alanına getirildiği sırada bir anda ipini kopararak kaçtı. Mahalle aralarında paniğe neden olan tosun, sahiplerine zor anlar yaşattı. Sahiplerinin çabaları yetersiz kalınca devreye belediye ekipleri girdi. Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi ekipleri, uyuşturucu iğne kullanarak tosunu etkisiz hale getirdi. Sakinleşen hayvan, kısa süre sonra belediye ekiplerinin yardımıyla düşürüldüğü alanda kesildi. Tosunun sahibi Ünlü kardeşler, başarılı müdahalelerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.





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