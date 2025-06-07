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Bir Kurban Bayramı klasiği

Bir Kurban Bayramı klasiği

04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
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Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Her bayram yaşanan manzara bu kez de değişmedi. Yurdun dört bir yanında çok sayıda acemi kasap, kurban keserken hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen ‘acemi kasaplar’ kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Erzurum'da 25, Erzincan'da 26, Kars'ta 37, Ardahan'da 45, Kayseri'de 67, Sivas'ta 65, Nevşehir'de 121, Kırşehir'de 86, Yozgat'ta 40, Gaziantep'te 221, Malatya'da 22, Şanlıurfa'da 176, Kahramanmaraş'ta 307 kişi kurban keserken yaralandığı için hastaneye başvurdu.

Balıkesir'de kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan 120 kişi, Kütahya'da 17 kişi, Aydın'da 48, Uşak'ta 30, Denizli'de 123 kişi kurban kesimi sırasında yaralandığı için hastaneye başvurdu.

BÜYÜKBAŞ HAYVANIN ALTINDA KALDI

Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler köyünde kurban kesim sırasında Zübeyde Kılınç, traktör kepçesine bağlanan ipin kopması sonucu büyükbaş hayvanın altında kaldı.

YAVRU KOYUN BU HALE GETİRDİ

Kurbanlık küçükbaşı keserken, elindeki bıçakla bacağından kendisini yaraladığını anlatan Tevfik Karaçöl, Eskişehir Şehir Hastanesi acil servisinde tedavi edildi. Durumunun iyi olduğunu ifade eden Karaçöl, “Danayı yere yatırdık, orada bir şey olmadı. Ondan sonra küçük bir toklu (yavru koyun) yatırdık, o da bizi bu hale getirdi. Çok şükür doktorlar müdahale etti. Bacağımdan yaralandım. Tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

BÖYLE UFAK KAZALAR OLUYOR

Kurban kesimi sırasında yaralanan Sinan Küçükbileci, “Küçük bir kesik 6 dikiş atıldı. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında bu işi biz değil kasapların yapması lazım. Biz eski gelenek olduğu için özellikle köy yerlerinde kendimiz yapıyoruz. O yüzden böyle ufak kazalar oluyor. Ailecek kesiyoruz, yabancı yok. Aile içerisinde kestiğimiz için yanlışlıkla oldu, bıçak kaydı, diyelim. Allah başka keder vermesin” dedi.



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