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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suçlu nokta operasyonla yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suçlu nokta operasyonla yakalandı

22:3914/03/2025, Cuma
DHA
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Kaldığı ev tespit edilen suçlu, operasyonla yakalandı.
Kaldığı ev tespit edilen suçlu, operasyonla yakalandı.

Muğla'da jandarma ekipleri, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suçlunun Bodrum'da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, suçluyu kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkarılan şahıs cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 ayrı suçtan toplam 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Küçüktaş (39), jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Bodrum İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ‘nitelikli cinsel saldırı' ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Küçüktaş'ın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Gümbet Mahallesinde kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



#Bodrum
#Muğla
#Jandarma

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