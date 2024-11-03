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Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobil kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobil kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

23:463/11/2024, Pazar
AA
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Ambulans ve iki otomobil arasında meydana gelen kaza
Ambulans ve iki otomobil arasında meydana gelen kaza

Kırıkkale'de bir ambulans yolda bulunan bir köpeğe çarpıktan sonra bir otomobile çarptı. Seyir halinde olan bir araç ise kaza yapan ambulansla otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ramazan Kiday idaresindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 23. kilometresinde köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte duran Soner Sarıtaş'ın (37) kullandığı 34 UB 2511 plakalı otomobile çarptı.

Bu sırada Bilal Koçak yönetimindeki 40 ABG 370 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Sarıtaş ile araçlardaki Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Sarıtaş ile Fatih ve Lütfi Karakuş yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Soner Sarıtaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


#Kırıkkale
#kaza
#ambulans

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