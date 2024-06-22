Kızı için üretime başlamıştı: Şimdi ata tohumlarını ücretsiz dağıtıyor

Geçmişten günümüze kadar gelen, hiçbir işlem görmemiş ve genetiğiyle oynanmayan doğal tohuma ata tohumu denmektedir. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan ve genetiği değiştirilmemiş bu tohumlardan üretilen ürünler hem lezzet olarak hem de kendine has kokusuyla diğerlerinden farklıdır. Sağlıklı yaşam açısından da tercih edilen ata tohumu ile besin değeri yüksek organik ürünler üretilmektedir. Peki ata tohumu özellikleri nelerdir? Ata tohumunun kalitesi nasıl anlaşılır? Ata tohumunda nelere dikkat etmek gerekir? Bitkilerden tohum nasıl alınır? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevapları.