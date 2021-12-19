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Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar tatili

Konya'da okullar tatil mi? Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle bir gün süreyle ara verildi. İşte Konya'da okulların tatil edildiği ilçeler...

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Haber Merkezi İHA
Konyada okullar tatil mi? Milli Eğitim Müdürlüğünden okul tatili açıklaması
İş makineleri ile yol temizleme çalışması yapıldı.

Konya’da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı
GÜNDEM
Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı

Muş'ta evler kara gömüldü: Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
FOTOĞRAF 20
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Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü, akşam etkili olan yağışla kar altında kaldı.<br>
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İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.<br>
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Köy sakinlerinden Eyüp Omur, 2 günden bu yana kar yağışının devam ettiğini söyledi.<br>
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Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığını anlatan Omur, “Çatılardan düşen karlarla kapıların önünde 1 metreyi aşan kar kütleleri var. Biz kapıların önünü açarak evlere gitmeye çalışıyoruz. İş makinesinin giremediği yerleri küreklerle, ellerle açıyoruz. 6 aya yakın kar altında kalıyoruz. Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş\" dedi.<br>
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Karı eğlenceye dönüştüren çocuklardan İsa Özçelik ise, “köyümüzde çok fazla kar yağıyor. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz. Bu yıl mevsimin ilk karında eğleniyoruz\" diye konuştu.
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Muş’ta 1600 rakımlı köy kara
Muş'ta evler kara gömüldü: Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Muş'ta 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü kar altında kaldı. İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü.
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