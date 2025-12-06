Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Marmaris’te domuz istilası sürüyor: Yeni adres mezarlıklar

Marmaris’te domuz istilası sürüyor: Yeni adres mezarlıklar

13:266/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Marmaris’teki domuz sorunun başlıca kaynağı arasında zamanında toplanmayan çöplerin ve ilçe belediye yönetiminin soruna ilgisiz davranması olduğu öne sürülüyor.
Marmaris’teki domuz sorunun başlıca kaynağı arasında zamanında toplanmayan çöplerin ve ilçe belediye yönetiminin soruna ilgisiz davranması olduğu öne sürülüyor.

Marmaris Belediyesi ekiplerinin ilgisizliği sonrası ilçede yaban domuzu sorunu giderek büyüyor. Çarşıları, parkları ve sokakları mesken tutan yaban domuzlarının bu sefer ki adresi mezarlıklar oldu. Ölüye de diriye de rahat vermeyen yaban domuzu sorununa vatandaşlar artık çözüm istiyor.

Turizmin gözde merkezlerinden Marmaris’te domuz sürüleri görülmeye devam ediyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede hoş olmayan görüntüler oluşturan yaban domuzları sadece çevreye değil, zaman zaman insanlara ve hayvanlara da zarar veriyor. Marmaris’teki domuz sorunun başlıca kaynağı arasında zamanında toplanmayan çöplerin ve ilçe belediye yönetiminin soruna ilgisiz davranması olduğu öne sürülüyor.


Son yıllarda şehir merkezlerine kadar inen yaban domuzlarının son adresi ise mezarlıklar oldu. Geçtiğimiz aylarda İçmeler Mezarlığı’na dadanan domuzların bu sefer ki adresi Armutalan Mezarlığı oldu. Mezarlıkların duvarlarından atlayarak içeri giren domuzlar, özellikle gece saatlerinde mezarları eşeliyor. Mezarların gece domuzlar tarafından tahrip edildiği belirten bölge sakinleri, "Marmaris’te ölüye de diriye de domuzlar tarafından rahat yok. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunsun" diyerek duruma tepki gösterdiler.



#marmaris belediyesi
#domuz
#mezarlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI görüntüleme: 2025 güz dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF vize (ara sınav) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?