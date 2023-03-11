Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.





58 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Fırtınanın hızı 90 Km'yi bulacak

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey, iç ve batı bölgelerde kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor. AFAD, İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Sarı ve turuncu kod nedir?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.

Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Toz taşınımı uyarısı

Rüzgarın, cumartesi yurt genelinde güney yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, pazar günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde ise pazar gününden itibaren 5 gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, deprem bölgesindeki tüm illerde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesiden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazardan itibaren de Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.