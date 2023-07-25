Meteorolojiden altı il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon’un iç kesimleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32 İstanbul: Az bulutlu ve açık 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 38 Adana: Az bulutlu ve açık 40 Antalya: Az bulutlu ve açık 41 Samsun: Parçalı bulutlu 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40