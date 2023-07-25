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Meteorolojiden altı il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

09:01 . 25/07/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon’un iç kesimleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığı:
Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32 İstanbul: Az bulutlu ve açık 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 38 Adana: Az bulutlu ve açık 40 Antalya: Az bulutlu ve açık 41 Samsun: Parçalı bulutlu 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40




#Hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava
#Kuvvetli yağış
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