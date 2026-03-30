Metruk ev çöktü: Toprak ve ahşap parçaları etrafa savruldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde uzun süredir kullanılmayan evin bir kısmı çöktü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Olay, Buldan ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kullanılmayan metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı.
Yapının bir bölümünün yola doğru yıkılması sonucu çevreye taş, toprak ve ahşap parçaları savrulurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
