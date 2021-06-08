Gündem Müsilaj temizlenene kadar Marmara Denizi için seferberlik
İSTANBUL

Müsilaj temizlenene kadar: Marmara Denizi için seferberlik

Marmara Denizi’ni saran ve doğal afete dönüşen müsilaj kirliliğine karşı temizlik seferberliği bugün başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eylem planının uygulanmasına dair 7 ilin belediye başkanlıkları ve ilgili bakanlıklar ile STK’lara genelge gönderdi. Belediyeler, toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertarafında ortak çalışacak. Tüm kurumların makine ve ekipmanlarıyla katılacağı çalışmalar, Marmara temizlenene kadar sürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Müsilaj temizlenene kadar: Marmara Denizi için seferberlik
Türkiye’nin en büyük deniz temizliği seferberliği bugün başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’nde müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin bugün en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere “Marmara Denizi Eylem Planı”nın uygulanmasına ilişkin genelge gönderildi. Genelgede, Marmara Denizi’nde son günlerde sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor bolluğuna bağlı ortaya çıkan ve Marmara Denizi’nde doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliğinin görülmeye başlandığı anımsatıldı. Söz konusu kirliliğin giderilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Marmara Denizi havzasında yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı’nın 6 Haziran’da kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Marmara’yı müsilaj belasından kurtaracağız
GÜNDEM
Marmara’yı müsilaj belasından kurtaracağız

İSTANBUL’DA BAKAN YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA YÜRÜTÜLECEK

  • “Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin bugün en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacaktır. Bu çerçevede, Marmara Denizi’ne kıyısı olan valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda bakan yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır.”

Müsilaj sorununa acil çözüm için YÖK akademisyenlerle görüşecek
GÜNDEM
Müsilaj sorununa acil çözüm için YÖK akademisyenlerle görüşecek

Caddebostan
Caddebostan

Fenerbahçe
Fenerbahçe

İLLERDE VALİ BAŞKANLIĞINDA

Genelgede şunlar kaydedildi: “Merkezin sekretaryası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İl bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için valiliklerde valinin başkanlığında koordinasyon merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon merkezinin sekretarya hizmetleri, çevre ve şehircilik il müdürlüklerince yürütülecektir. Tüm kurum, kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine gibi bütün imkanlarıyla çalışmalara destek verecektir. Atıkların bertarafı için de gerekli çalışmaları yürüteceklerdir.”

AK Parti Sözcüsü Çelik: Marmara'da müsilaj için plan devreye girdi
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Marmara'da müsilaj için plan devreye girdi

Marmara'da müsilaj kâbusu: Felaketin son hali havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 19
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Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.
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İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi’nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.
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Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde son durum, drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.
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Marmara'da müsilaj kâbusu: Felaketin son hali havadan görüntülendi
Marmara bölgesinde endişe verici boyutlara ulaşan deniz salyası (müsilaj) felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün yapılan toplantının ardından deniz salyası (müsilaj) için alınan son dakika kararlarını açıklamış, "Marmara'yı terk etmeyeceğiz. Haliç'te ne yapıldıysa, Marmara için de aynısını yapacağız. Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalar yapacağız" dedi. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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