Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili kritik açıklama: 6 Şubat'ı işaret etti

Malatya'da meydana gelen 5,9'luk depremle ilgili açıklamada bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur" dedi.
6 Şubat 2023'teki deprem felaketini yaşayan Malatya, bu sabah bir kez daha sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 10.46'da meydana geldiği ve merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğu belirtildi. Sarsıntının büyüklüğü ise 5.9 olarak kaydedildi.
Naci Görür'den ilk açıklama
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen ve Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı.