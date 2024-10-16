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Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili kritik açıklama: 6 Şubat'ı işaret etti

Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili kritik açıklama: 6 Şubat'ı işaret etti

Lokman Özdemir
11:3416/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Naci Görür
Naci Görür

Malatya'da meydana gelen 5,9'luk depremle ilgili açıklamada bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur" dedi.

6 Şubat 2023'teki deprem felaketini yaşayan Malatya, bu sabah bir kez daha sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 10.46'da meydana geldiği ve merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğu belirtildi. Sarsıntının büyüklüğü ise 5.9 olarak kaydedildi.



Naci Görür'den ilk açıklama


Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen ve Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı.



"6 Şubat depreminin enerji transferinin bir sonucu"


Görür şu açıklamada bulundu;

"Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı.

Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok."



#Malatya
#Elazığ
#deprem
#Naci Görür

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