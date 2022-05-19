Ömer Çelik: İnsanlığa karşı suç işleyen terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

https://t.co/caXewWlfmE — Yeni Şafak (@yenisafak) May 19, 2022

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

(18-20 Mayıs günleri) Kırım Tatarlarının irade ve gücü, kendi milli kimliklerine olan bağlılıkları ve direniş konusundaki azimleri onları tarihten yok etmek isteyenlerin amaçlarını engelledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu, Türkiye için ilkelere bağlı olarak NATO'nun genişlemesi önemlidir. Terör örgütlerine verilen destekleri Cumhurbaşkanımız yüksek sesle ifade etti. 11 Eylül'den sonra terörizm net bir şekilde küresel mücadele konusu olmuştur. Düşmanımıza verilen destek hiçbir şekilde kabul edilemez. PKK'ya verilen desteği, bunlar DEAŞ ile mücadele ediyor diye kılıfına oturtmakta kabul edilemez.

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Washington Antlaşmasının 5. maddesine göre terörizm net bir şekilde küresel tehdit olarak ele alınmıştı. Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. AK Parti açısından NATO sürecinin ilkelere bağlı olarak yürütülmesi her zaman önemli oldu. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine şahit olmadık.

Terör örgütüne verilen desteğin 'DEAŞ ile mücadele' bahanesi adı altında yapılması kabul edilemez. İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.

Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.

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Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz.

(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.' Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net.

Atatürk Havalimanı-Millet Bahçesi

Bunlar defalarca açıklandı. Daha önce bu benimdi çalmışlar dedi. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, tutarsız, çevre bilincinden kopuk herhangi bir yaklaşım olabilir mi? Bunu tutup Atatürk’ü istismar ederek Atatürk’ün isminin verildiği yerin yıkılması olarak gösteriyorlar. Siyasette bugüne kadar Atatürk istismarcılarının yaptığı kötülüğün haddi hesabı yoktur. Taksim’in ortasına muhteşem eser yapıldı ve adı Atatürk Kültür Merkezi'dir. . Oraya 132 bin 500 ağaç dikilecek. Yürüyüş yollarıyla her türlü vatandaşımıza hizmet edecek yaklaşımla bu hayata geçirilecek.

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Mısır'la normalleşme süreci

Hazine ve Maliye Bakanı 1 Haziran'da Mısır'a gidecek.

Asgari ücret, emekli ve kamu çalışanları bir zam alacak mı?

AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor.



