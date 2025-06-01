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Önce vatandaşı darbettiler sonra polise mukavemette bulundular

Önce vatandaşı darbettiler sonra polise mukavemette bulundular

23:381/06/2025, Pazar
IHA
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Tutuklanan şahıslardan birinin farklı suçlardan arandığı öğrenildi.
Tutuklanan şahıslardan birinin farklı suçlardan arandığı öğrenildi.

Çorum'da bir kişiyi darbettikten sonra olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemette bulunan dört kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan üçü tutuklandı.

Çorum'da tekel bayisinde bir kişiyi darp ettikten sonra polis ekiplerine mukavemette bulunmaktan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün gece Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, tekel bayisinde bir şahsı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şahıslar kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, gözaltı işlemi sırasında ekiplere mukavemette bulunarak kamu malına da zarar verdikleri öğrenildi. Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden C.S.'nin farklı suçlardan arandığı öğrenildi.



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