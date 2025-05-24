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Devrilen otomobildeki yolcu yaralandı

Devrilen otomobildeki yolcu yaralandı

00:4324/05/2025, Cumartesi
IHA
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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir otomobil yan yattı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yatan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık U. (71) idaresindeki 19 FE 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ladiker U. (70) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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