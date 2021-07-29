Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi

Türkiye, son iki gündür Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. Özellikle, Antalya Manavgat’ta çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir hasara neden oldu.

Marmaris

Eş zamanlı çıkan yangınlar sabotaj iddialarını güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu yönde şüphelerinin bulunduğunu ve soruşturma yürütüldüğünü belirterek “Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bununla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var” açıklamasında bulunmuştu.

PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi

Yangınların terör örgütü PKK’nın sabotajları olduğuna yönelik çok sayıda emare bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Hatay’da çıkan ve büyük hasara yol açan yangınları PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlenmişti. Son günlerde çıkan yangınlar da benzer şekilde PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ tarafından üstleniliyor. Sosyal medyada PKK sempatizanları bu yönde paylaşımlar yapıyor.

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GÜNDEM Ormanları PKK yakıyor

PKK elebaşı Karayılan talimat vermişti

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın, geçtiğimiz sene orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Terörist elebaşı, "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" diyerek açıkça talimatta bulunmuştu.

Kışlayı yakmaya çalışan PKK bağlantılı çıktı

Dün Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları, dışarıdan yakarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Ü.Y. vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Zanlının birçok suç kaydı bulunduğu ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğu ortaya çıkmıştı.

OYNAT 00:44 Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlının, PKK yanlısı videolar çektiği ve Türk Bayrağı'na küfürler ettiğine ilişkin birçok suç kaydının olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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PKK 90'lı yıllardan beri yangın çıkartıyor

PKK'nın orman yangınlarını diğer terör örgütleri gibi bir yöntem olarak kullandığı biliniyor. Terör örgütü, Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik ilk eylemini 1984’te gerçekleştirmiş olmasına rağmen orman sabotajlarını bir strateji olarak özellikle 1990’lardan itibaren benimsiyor. SETA tarafından hazırlanan "Çevre Terörizmi ve PKK'nın Orman Sabotajları" isimli rapor, bu gerçeği gözler önüne seriyor.

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Özellike turistik bölgeleri hedef aldılar

SETA'nın raporuna göre, orman sabotajlarının yaşandığı ilk dönemlerde Yunanistan’daki kamplarda hem ideolojik olarak hem de patlayıcı gibi teknik konularda eğitim gören teröristler, Türkiye’de özellikle turistik bölgelerde orman yangınları çıkarmıştır. 1994’ten itibaren Türkiye’nin özellikle turistik bölgelerinde PKK’nın yangın çıkardığı medyada kendisine genişçe yer buldu.

1997’de bir gecede 650 hektarlık alanı yaktılar

Yalnızca 1995’in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanın PKK tarafından yakılması sonucu hedef alınan şehirlerde birer kriz komitesi oluşturulmuş ve orman giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştır. 90’lı yıllarda PKK çoğunlukla Ege ve Akdeniz’de orman sabotajlarına devam etmiştir. Terör örgütü 1997’de bir gecede Antalya’da 650 hektar ormanlık alanı ve 200 hektar bahçeyi yakmış, eş zamanlı olarak Manavgat ve Belek’te de sabotaj girişiminde bulunmuştur. Bu yangınlarda maalesef iki kişi hayatını kaybetmiştir.

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1990’lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK bu yöntemi 2000’lerde de kullanmaya devam etmiştir. Bunlardan akla ilk geleni ise Ağustos 2006’da Akdeniz’de çıkarılan orman yangınlarıdır. 5 gün içerisinde Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana’da çıkan orman yangınlarıyla toplam 4 milyon ağaç yok olmuştur. Bodrum’da 700, Kaş’ta 500, Nazilli’de 40, Kuşadası’nda 300, Selçuk’ta 350 ve Adana’da da 100 hektar olmak üzere toplam 2 bin hektarlık ormanlık alan bu yangınlar sonucu zarar görmüştür. Beş gün içerisinde art arda çıkan bu orman yangınları yine PKK tarafından üstlenilmiştir.

PKK'ya bağlı HBİM'in üstlendiği yangınlar

2019’un Temmuz başında İstanbul-Kartal’da, Muğla-Dalaman ve Milas’ta gerçekleşen orman yangınlarını PKK’ya bağlı “Halkların Birleşik İntikam Milisleri” (HBİM) tarafından PKK’nın haber ajansı ANF’de yayımlanmış olan bir bildiriyle örgüt tarafından açıkça üstlenilmiştir.

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Antalya’da üç gün süren orman yangınlarında 350 hektarlık alan yanmış ve orman yakınlarındaki otuz dört ev boşaltılmıştır. Terör örgütünün bu orman sabotajlarıyla mesaj verilmeye çalışılan hedef kitle turistler ve siyasi irade olmuştur. AK Parti iktidarının “turizmden beslendiği” ve bu sebeple de turistlerin tatil için Türkiye’yi tercih etmemeleri çağrısında bulunan PKK “Faşist blokun gelir merkezleri haline gelen bölgeye gelmeyin” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:23 "Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen köylü yangının ortasında kalan hayvanlarına yalvardı: Gitme ne olursunuz gelin Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. 18 köy ve mahalle tahliye edilirken, bazı mahallelerdeki evler küle döndü. İlçede bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi.



'Ölürsem bu videoyu izleyin' diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.

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OYNAT 00:28 Canlı yayında faciadan dönüldü: Yangın bölgesinde yayın yapan muhabirin zor anları kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik verilemezken, iş makineleri yandı, mezarlıklar harap oldu.



Büyük hasara yol açan yangın sırasında canlı yayında büyük tehlike atlatıldı. DHA muhabiri Alparslan Çınar, canlı yanına bağlandığı sırada yangına ilişkin son durumu aktarırken yanlarından beton mikseri geçti.



Bu sırada mikser yangın nedeniyle gevşeyen elektrik tellerine takıldı. Kopan teller, muhabir Çınar ve kameraman Burak Yalman'ın üzerine düştü. Durumu fark eden muhabir Çınar ve kameraman Yalman, refleksle tellerin arasından sıyrıldı. Ahşap direk diğer tarafa devrilirken, olası facianın eşiğinden dönüldü.

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OYNAT 00:59 Adana'da devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Manavgat'ta evi küle dönen kadının yürek yakan feryadı: Böyle acı mı olur Allah'ım Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım Böyle acı mı olur Allah'ım Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız Hiçbir şeyimiz kalmadı' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:45 Adana Kozan'da yangın paniği: Köyler tahliye ediliyor Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle köylerin tahliyesine başlandı. Jandarma ekipleri anonslarla vatandaşları evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü ifade edilirken bölgedeki vatandaşlar araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaşıyor. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. BiP'te paylaş

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