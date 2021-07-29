Gündem Ormanları PKK yakıyor Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi
POLİTİKA

Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi

Türkiye, yurdun farklı noktalarında çıkan yangınlarla boğuşuyor. Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te yangınlar çıktı. Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor. 1990’lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Geçtiğimiz yıl büyük hasara yol açan yangınları PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlenmişti. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın 2020’de verdiği "Ormanları yakın" talimatı, son günlerde meydana gelen yangınların sosyal medyada PKK sempatizanları tarafından üstlenilmesi ve dün Ankara’da kışlayı yakmaya çalışan K.Ü.Y’nin PKK bağlantılı çıkması sabotaj iddialarını güçlendiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi
Antalya Manavgat

Türkiye, son iki gündür Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. Özellikle, Antalya Manavgat’ta çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük bir hasara neden oldu.

Marmaris
Marmaris

Eş zamanlı çıkan yangınlar sabotaj iddialarını güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu yönde şüphelerinin bulunduğunu ve soruşturma yürütüldüğünü belirterek “Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bununla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var” açıklamasında bulunmuştu.

PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi

Yangınların terör örgütü PKK’nın sabotajları olduğuna yönelik çok sayıda emare bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Hatay’da çıkan ve büyük hasara yol açan yangınları PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlenmişti. Son günlerde çıkan yangınlar da benzer şekilde PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ tarafından üstleniliyor. Sosyal medyada PKK sempatizanları bu yönde paylaşımlar yapıyor.

Ormanları PKK yakıyor
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor

PKK elebaşı Karayılan talimat vermişti

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın, geçtiğimiz sene orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Terörist elebaşı, "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" diyerek açıkça talimatta bulunmuştu.

Kışlayı yakmaya çalışan PKK bağlantılı çıktı

Dün Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları, dışarıdan yakarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Ü.Y. vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Zanlının birçok suç kaydı bulunduğu ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
OYNAT 00:44
Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlının, PKK yanlısı videolar çektiği ve Türk Bayrağı'na küfürler ettiğine ilişkin birçok suç kaydının olduğu belirtildi.

PKK 90'lı yıllardan beri yangın çıkartıyor

PKK'nın orman yangınlarını diğer terör örgütleri gibi bir yöntem olarak kullandığı biliniyor. Terör örgütü, Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik ilk eylemini 1984’te gerçekleştirmiş olmasına rağmen orman sabotajlarını bir strateji olarak özellikle 1990’lardan itibaren benimsiyor. SETA tarafından hazırlanan "Çevre Terörizmi ve PKK'nın Orman Sabotajları" isimli rapor, bu gerçeği gözler önüne seriyor.

Özellike turistik bölgeleri hedef aldılar

SETA'nın raporuna göre, orman sabotajlarının yaşandığı ilk dönemlerde Yunanistan’daki kamplarda hem ideolojik olarak hem de patlayıcı gibi teknik konularda eğitim gören teröristler, Türkiye’de özellikle turistik bölgelerde orman yangınları çıkarmıştır. 1994’ten itibaren Türkiye’nin özellikle turistik bölgelerinde PKK’nın yangın çıkardığı medyada kendisine genişçe yer buldu.

1997’de bir gecede 650 hektarlık alanı yaktılar

Yalnızca 1995’in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanın PKK tarafından yakılması sonucu hedef alınan şehirlerde birer kriz komitesi oluşturulmuş ve orman giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştır. 90’lı yıllarda PKK çoğunlukla Ege ve Akdeniz’de orman sabotajlarına devam etmiştir. Terör örgütü 1997’de bir gecede Antalya’da 650 hektar ormanlık alanı ve 200 hektar bahçeyi yakmış, eş zamanlı olarak Manavgat ve Belek’te de sabotaj girişiminde bulunmuştur. Bu yangınlarda maalesef iki kişi hayatını kaybetmiştir.

1990’lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK bu yöntemi 2000’lerde de kullanmaya devam etmiştir. Bunlardan akla ilk geleni ise Ağustos 2006’da Akdeniz’de çıkarılan orman yangınlarıdır. 5 gün içerisinde Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana’da çıkan orman yangınlarıyla toplam 4 milyon ağaç yok olmuştur. Bodrum’da 700, Kaş’ta 500, Nazilli’de 40, Kuşadası’nda 300, Selçuk’ta 350 ve Adana’da da 100 hektar olmak üzere toplam 2 bin hektarlık ormanlık alan bu yangınlar sonucu zarar görmüştür. Beş gün içerisinde art arda çıkan bu orman yangınları yine PKK tarafından üstlenilmiştir.

PKK'ya bağlı HBİM'in üstlendiği yangınlar

2019’un Temmuz başında İstanbul-Kartal’da, Muğla-Dalaman ve Milas’ta gerçekleşen orman yangınlarını PKK’ya bağlı “Halkların Birleşik İntikam Milisleri” (HBİM) tarafından PKK’nın haber ajansı ANF’de yayımlanmış olan bir bildiriyle örgüt tarafından açıkça üstlenilmiştir.

  • Antalya’da üç gün süren orman yangınlarında 350 hektarlık alan yanmış ve orman yakınlarındaki otuz dört ev boşaltılmıştır. Terör örgütünün bu orman sabotajlarıyla mesaj verilmeye çalışılan hedef kitle turistler ve siyasi irade olmuştur. AK Parti iktidarının “turizmden beslendiği” ve bu sebeple de turistlerin tatil için Türkiye’yi tercih etmemeleri çağrısında bulunan PKK “Faşist blokun gelir merkezleri haline gelen bölgeye gelmeyin” ifadelerini kullandı.

Marmaris'teki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı: Dehşete düşüren görüntüler
OYNAT 01:21
Marmaris'teki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı: Dehşete düşüren görüntüler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yerleşim birimlerine yaklaşan yangınla hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. Vatandaşların da destek verdiği yangınla mücadele çalışmaları kameralara yansıdı.

OYNAT 01:23
"Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen köylü yangının ortasında kalan hayvanlarına yalvardı: Gitme ne olursunuz gelin
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. 18 köy ve mahalle tahliye edilirken, bazı mahallelerdeki evler küle döndü. İlçede bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi.

'Ölürsem bu videoyu izleyin' diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.

Canlı yayında faciadan dönüldü: Yangın bölgesinde yayın yapan muhabirin zor anları kamerada
OYNAT 00:28
Canlı yayında faciadan dönüldü: Yangın bölgesinde yayın yapan muhabirin zor anları kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik verilemezken, iş makineleri yandı, mezarlıklar harap oldu.

Büyük hasara yol açan yangın sırasında canlı yayında büyük tehlike atlatıldı. DHA muhabiri Alparslan Çınar, canlı yanına bağlandığı sırada yangına ilişkin son durumu aktarırken yanlarından beton mikseri geçti.

Bu sırada mikser yangın nedeniyle gevşeyen elektrik tellerine takıldı. Kopan teller, muhabir Çınar ve kameraman Burak Yalman'ın üzerine düştü. Durumu fark eden muhabir Çınar ve kameraman Yalman, refleksle tellerin arasından sıyrıldı. Ahşap direk diğer tarafa devrilirken, olası facianın eşiğinden dönüldü.

Adana'da devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Adana'da devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.

Manavgat'ta evi küle dönen kadının yürek yakan feryadı: Böyle acı mı olur Allah'ım
OYNAT 00:59
Manavgat'ta evi küle dönen kadının yürek yakan feryadı: Böyle acı mı olur Allah'ım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım Böyle acı mı olur Allah'ım Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız Hiçbir şeyimiz kalmadı' dedi.

Adana Kozan'da yangın paniği: Köyler tahliye ediliyor
OYNAT 00:45
Adana Kozan'da yangın paniği: Köyler tahliye ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle köylerin tahliyesine başlandı. Jandarma ekipleri anonslarla vatandaşları evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü ifade edilirken bölgedeki vatandaşlar araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaşıyor. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manavgat yangınından yeni görüntüler: Gökyüzü dumanla kaplandı
OYNAT 00:45
Manavgat yangınından yeni görüntüler: Gökyüzü dumanla kaplandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede gökyüzü dumanla kaplandı.

Manavgat'ta yangın yerleşim yerlerine ulaştı: Panik anları kamerada
OYNAT 00:34
Manavgat'ta yangın yerleşim yerlerine ulaştı: Panik anları kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yangın yerleşim yerlerine ulaşırken, yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı.

Antalya Manavgat'taki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı: Korkutan görüntüler
OYNAT 02:22
Antalya Manavgat'taki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı: Korkutan görüntüler
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle 3 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

Abone Ol Google News
Esed Dera’da baskına uğradı

Esed Dera’da baskına uğradı

Yetmiş rejim askeri esir alındı.
Hukukla çözülmezmiş

Hukukla çözülmezmiş

​KHK'lıları yeniden yargılama teminatı veren CHP formülü de açıkladı.
Ormanları kim yakıyor

Ormanları kim yakıyor

​Türkiye'de son iki günde 13 şehirde toplam 50 orman yangını çıktı.
Afgan göçüne <br>karşı 3 önlem

Afgan göçüne
karşı 3 önlem

Sınırlardaki tedbirler güçlendiriliyor.
Said terör estiriyor

Said terör estiriyor

Tunus'ta darbeciler Başbakan'ı darp etmiş.
Yine ensar olalım

Yine ensar olalım

Son yüzyıllarda 'mültecilik-göç', büyük bir acıdan kaçışı simgeliyor.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Nöbette zafer halayı

Nöbette zafer halayı

​Dağları deldim evladımı aldım.
Böyle devam

Böyle devam

Bir günde 1 milyon 336 bin kişi aşı oldu.
Kapanma tehlikesi olmasın

Kapanma tehlikesi olmasın

​Aşılama dış ticarete hız kazandırır.
Buse Naz çeyrek finalde

Buse Naz çeyrek finalde

​Pazar günü Taylandlı rakibini yenerse madalyayı garantileyecek.
Alkışlarla uğurlandı

Alkışlarla uğurlandı

Sel ve heyelan felaketinde vatandaşın yanında olan Mehmetçik, takdir topladı.
Fidan bağışına davet etti

Fidan bağışına davet etti

​Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı.
Devlet seferber oldu

Devlet seferber oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesindeki bakanlarla görüştü.

​Bakan Pakdemirli: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor.

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi
Dünya

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi

Mısır'da darbeci Sisi'nin mahkemelerinden yine idam kararı çıktı. İki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verildi.
ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
Gündem

ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli
Gündem

Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarının yandığını görünce telefonda konuştuğu kişiye feryat eden kadına yardım edeceklerini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.