PKK'da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna ettiği örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu 'Şevger Başkale' kod adlı terörist Vedat Demir örgütten kaçtı. Demir'in örgütten kaçmasının nedeni, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu olduğu belirtildi.