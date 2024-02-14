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PKK'da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna ettiği örgüt mensubu teslim oldu

Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt üyesi, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğüne getirilen örgüt mensubu, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B., işlemlerinin ardından ailesiyle buluştu.

12:04 - 14/02/2024 Çarşamba
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Jandarmanın ikna ettiği örgüt mensubu teslim olup ailesiyle buluştu
Jandarmanın ikna ettiği örgüt mensubu teslim olup ailesiyle buluştu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin ikna çalışmaları neticesinde Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt üyesi, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt üyesi, işlemlerinin ardından ailesiyle buluştu.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren H.B. (33), Irak ve Suriye bölgesindeki haber kaynak ve vasıtaları aracılığıyla yaklaşık 10 gün önce örgütten kaçtı.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne bağlı KDP asayiş birimine teslim edilmesi sağlanan H.B., işlemlerinin bitmesine müteakip Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda silahsız olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü (İSU) ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğüne getirilen örgüt mensubu, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B., işlemlerinin ardından ailesiyle buluştu.



#PKK
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#teslim
#Suriye
#Şırnak
29 dakika önce
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