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Üçlü prizden yangın çıktı biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Üçlü prizden yangın çıktı biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

12:1112/04/2025, Cumartesi
DHA
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Evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'da üçlü prizden çıkan yangında biri çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, kısa sürede yangını söndürdü. Kulağından yaralanan ve dumandan etkilenen Hüseyin Çevik, "Biz uyurken üçlü prizden yangın çıkmış, yoğun duman soludum" dedi.

Aksaray Taşpazar Mahallesi 843'üncü Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ncı katında saat 06.30 sıralarında oturma odasında kullanılan üçlü priz henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Uykudan uyanıp, evindeki dumanı fark eden Hüseyin Çevik (39), kızı Elif Nehir Çevik (7) ile Sümeyye Velioğulları'nı (33) alevler arasından dışarı çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, kısa sürede yangını söndürdü. Kulağından yaralanan ve dumandan etkilenen Hüseyin Çevik, "Biz uyurken üçlü prizden yangın çıkmış, yoğun duman soludum" dedi.


Hüseyin Çevik, Elif Nehir Çevik ve Sümeyye Velioğulları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



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