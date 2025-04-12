Aksaray Taşpazar Mahallesi 843'üncü Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ncı katında saat 06.30 sıralarında oturma odasında kullanılan üçlü priz henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Uykudan uyanıp, evindeki dumanı fark eden Hüseyin Çevik (39), kızı Elif Nehir Çevik (7) ile Sümeyye Velioğulları'nı (33) alevler arasından dışarı çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, kısa sürede yangını söndürdü. Kulağından yaralanan ve dumandan etkilenen Hüseyin Çevik, "Biz uyurken üçlü prizden yangın çıkmış, yoğun duman soludum" dedi.