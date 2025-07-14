Rekor geçiş: Edirne'deki dört sınır kapısında tüm zamanların yolcu ve araç giriş rekoru kırıldı

Edirne'deki dört kara gümrük kapısında, 22 Haziran itibariyle gurbetçi yoğunluğunun başladığını söyleyen Vali Sezer, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ve şehirlerinden ülkemize doğru vatan hasretini dindirmek üzere geliyorlar. 22 Haziran'da başlayan bir gurbetçi sezonu dediğimiz sezonumuz var. Bu sene de bir hafta gecikmeli olarak yine aynı yoğunlukta devam ediyor. 22 Haziran'da başlayıp dün itibariyle gelinen rakamları burada paylaşmak istiyorum. 162 bin 50 araç girişi oldu. Günlük ortalama 7 bin 366 araç girişi söz konusu. Yolcu girişinde de 632 bin 744 yolcu girişi söz konusu.

Geçen yıl 14 Temmuz'un rekorunu bu sene tüm zamanların rekorunu 13 Temmuz'da kırdık. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde girilen araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda"