Rize'de çay üreticilerinden deprem bölgesinde konut desteği

Vali Kemal Çeber, Valilik himayesinde Çaykur Genel Müdürlüğünce koordine edilecek projenin, şehir merkezindeki bir işletmede düzenlenen tanıtım toplantısında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Rize'nin elinden geleni yaptığını söyledi.





Yardım çalışmaları kapsamında yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Çeber, "Yaş çay sezonu başladı. Çay Sokağı projemizle tüm çay müstahsillerini kalıcı konutlar yapmaya dönük bir kampanyaya dahil ediyoruz. Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve küçük bir kısımla Ordu olmak üzere yaklaşık 200 bin üreticimizi kapsayacak projemizle, üreticilerimizin topladıkları çayların belli bir miktarını bağışlamasıyla, kalıcı konut yapmak üzere kampanyamızı başlatıyoruz" dedi.





Çeber, proje kapsamında yardımların nasıl yapılacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kampanyamız kapsamında müstahsillerimiz çay alım noktalarına geldiklerinde, oradaki eksperlerin ve diğer görevlilerin onlara yapacakları sunum üzerinden 'Şu kadar miktar çayımın karşılığı olan meblağı kalıcı konut yapım kampanyasına bağışlamak istiyorum.' diyerek yardımlarını yapacak. Bunun dışında çay üreticisi olamayan vatandaşlarımızı dahil edebileceğimiz özel hesaplar da açacağız. Rize dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizi de kampanyaya dahil edecek şekilde yardım hesaplarımız olacak."









Kalıcı deprem konutlarını Hatay ve Nurdağı'nda yapmayı planladıklarını dile getiren Çeber, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ ile protokol imzalayacağız. Protokolün sonucunda evlere ve sokağa vereceğimiz isim, orada kullanacağımız yöresel imgeler, bizi temsil eden şekillerin nasıl olacağını belirleyeceğimiz bir Çay Sokağı'mız olacak. Konutlar Rize mimarisine uygun olacak ve yöremizin özelliklerini temsil edecek. Örneğin binalarımızın isimleri, ilçelerimizin isimleri olacak. Renklerimiz apartmanlarda temsil edilecek. O apartmanları gören herkes, karşısında Rize'yi ve çay diyarını görecek. Çay sokağımız tamamen kalıcı konutlardan oluşacak."





Çeber, kendisinin yaş çay müstahsili olmadığını belirterek, projeye 1 ton yaş çay karşılığında nakdi yardımda bulunacağını kaydetti.



