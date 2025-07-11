Rize'de LGS'den tam puan alan öğrenci: İdealim vatanımı milletimi dinimi daha ileri götürmek

"Öğrencilerimiz hafızlık eğitimleri esnasında almış oldukları disiplinleri, çalışma ahlaklarını aynı zamanda akademik eğitimlere çok rahatlıkla yansıtabiliyor ve ikisini de aynı anda, aynı disiplinden, aynı süreci yöneterek güzel başarılara imza atabiliyor. Bu anlamda okulumuz Türkiye genelinde de başarılı marka okul olduğunu tekrar bir kere daha tescillemiş oldu."