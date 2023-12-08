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Sarıkamış Belediye Başkanı önce kalp krizi sonra beyin kanaması geçirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Belediye Başkanı MHP'li Harun Hayali, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma kaldırılan Hayali, bu kez de beyin kanaması geçirdi. Durumu ağır olan Hayali, tedavi için İzmir'e sevk edildi.

00:41 - 8/12/2023 Cuma
DHA
Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali
Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, sabah saatlerinde göğsündeki ağrı şikayetiyle Sarıkamış Devlet Hastanesine gitti. Burada muayene edilen Hayali'nin kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk etti.

Önce kalp krizi sonra beyin kanaması geçirdi

Öğlen saatlerinde anjiyo olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Başkan Hayali’nin bu sırada beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

İzmir'e sevk edildi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek, Hayali'nin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Sağlık heyeti, Başkan Harun Hayali’nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.




#Sarıkamış
#Belediye Başkanı
#Harun Hayali
#Kars
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