Sarıkamış’ta aç kalan domuz sürüsü köye indi.

Köy içerisinde sürü halinde yiyecek arayan domuz sürüsü bir vatandaş tarafından anbe an kaydedilirken, vatandaşları gören domuz sürüsü hızla köyün içinden geçti.
Vatandaşların cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde sayıları 10-15 civarında olan domuzlar, köyün içerisinden geçerek ormanlık alana gitti.
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Kars'ta kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte özellikle köylerde yaşayan vatandaşların da zorlu sınavı başladı.<br>
Vatandaşlar, bir taraftan karla mücadele ederken, diğer taraftan da günlük yaşantılarını sürdürmeye çalışıyor.<br>
Evlerinin önünde biriken metrelerce yükseklikteki karı küreyen vatandaşlar, daha sonra ahırlarda bulunan hayvanlarının yiyeceklerini taşımaya başladı. Bir kedinin kara batarak yürümesi ise kameralara yansıdı.<br>
\"30 yıldır böyle kar yağmamıştı\"<br><br>Kars'ta metrelerce kar olduğunu, son 30 yılda mart ayında bu kadar çok kar yağmadığını belirten Mahmut Bilgir, \"Ne söylememi bekliyorsun. 30 yıldır Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında\" dedi.
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.
Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor
Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor. Vatandaşlar, "Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında" ifadelerini kullandı.
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Kars'ta rahatsızlanan çocuk için ambulans uçak havalandı
Kars'ta ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konulan beş yaşındaki çocuk, ambulans uçakla getirildiği Adana'da tedavi altına alındı.