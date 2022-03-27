Sarıkamış’ta aç kalan domuz sürüsü köye indi.

\"30 yıldır böyle kar yağmamıştı\"<br><br>Kars'ta metrelerce kar olduğunu, son 30 yılda mart ayında bu kadar çok kar yağmadığını belirten Mahmut Bilgir, \"Ne söylememi bekliyorsun. 30 yıldır Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında\" dedi.