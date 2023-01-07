Sarıkamış'ta anma etkinliklerinin yapıldığı bir otelin tavanı çöktü: Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı.

BAKAN KASAPOĞLU: YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Bakan Kasapoğlu açıklama yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kaspoğlu, "Yaralanma ağırlıklı bir durum söz konusu. Hamdolsun an itibariyle hiç birinin hayati tehlikesi söz konusu değil. Ancak gerekli tetkik ve takipler hastanede yapılıyor. İçerde kalan kimse yok." dedi.

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KARS VALİSİ AÇIKLADI: 10 KİŞİ HAFİF YARALI

Olaya ilişkin açıklama yapan Kars Valisi Türker Öksüz, acil yardım ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve hastaneye götürülen 10 kişinin hafif yaralı olduğunu söyledi.

ASMA TAVANIN ÇÖKME ANI KAMERALARA BÖLYE YANSIDI

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen belgesel gala gösterimi esnasında asma tavan çöktü. Olay yerinde bulunan katılımcılar, tavanın çökme anını kayda aldı.