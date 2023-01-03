Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusunu unuttu

Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı.

İHA

Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.

İHA

Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

İHA

Boz ayıların bir kısmı ise ilçe merkezinde TOKİ lojmanlarına kadar gelerek burada çöp konteynerlerini devirip, çöpleri dağıtarak yiyecek arıyor.

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İHA

Onlarca sokak köpeğine aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.