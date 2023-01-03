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KARS

Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusunu unuttu

Sarıkamış’ta kasım ve aralık aylarında uykuya yatıp, mart ile nisan arasında uyanan boz ayılar, kar yağmaması ve hava sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu. İlçe çöplüğü ve merkezinde yiyecek arayan boz ayıların kış uykusunda olması gerekirken sokaklarda dolaşmaları ise görenleri şaşırtıyor.

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Haber Merkezi İHA
Sarıkamışta boz ayılar kış uykusunu unuttu
Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı.

İHA

Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.

İHA

Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

İHA

Boz ayıların bir kısmı ise ilçe merkezinde TOKİ lojmanlarına kadar gelerek burada çöp konteynerlerini devirip, çöpleri dağıtarak yiyecek arıyor.

İHA

Onlarca sokak köpeğine aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.

İHA

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