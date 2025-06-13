Sarp arazilerde güvenli köy yolları

Batman Valisi Ekrem Canalp’in köy ziyaretleri sırasında tespit ettiği eksiklikler doğrultusunda, kırsal alanlardaki yol sorunları tek tek çözülüyor. Vali Canalp’in talimatlarıyla harekete geçen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü teknik ekipleri, modern ve güvenli ulaşım hedefiyle sahada yoğun bir çalışma yürütüyor.





YOLLAR ARTIK DAHA SAĞLAM

Son olarak, Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı Köyü Akarca Mezrası ile Hasankeyf ilçesine bağlı Kumluca Köyü Atlıhan Mezrası arasındaki 11 kilometrelik yolun yapımı tamamlandı. Proje kapsamında mevcut yol genişletilerek ulaşım daha akıcı hale getirilirken, güzergah boyunca yapılan kazı ve dolgu işlemleriyle yol standartları artırıldı. Ayrıca inşa edilen sanat yapıları sayesinde yolun dayanıklılığı güçlendirildi.





TARIMA VE EKONOMİYE KATKI

Altyapı çalışmaları tamamlanan yol, stabilize malzeme ile kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar sonucunda hem sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı hem de iki ilçe arasındaki bağlantının güçlenmesiyle bölgedeki tarımsal ve ekonomik faaliyetlere ivme kazandırıldı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsalda yaşam kalitesini artırmak amacıyla benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.



