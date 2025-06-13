Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sarp arazilerde güvenli köy yolları

Sarp arazilerde güvenli köy yolları

04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsalda yaşam kalitesini artırmak amacıyla benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsalda yaşam kalitesini artırmak amacıyla benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Batman’da kırsal bölgelere ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Gercüş ve Hasankeyf ilçeleri arasındaki yollar, bir yandan genişletilirken diğer yandan da bozuk bölümleri düzeltiliyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp’in köy ziyaretleri sırasında tespit ettiği eksiklikler doğrultusunda, kırsal alanlardaki yol sorunları tek tek çözülüyor. Vali Canalp’in talimatlarıyla harekete geçen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü teknik ekipleri, modern ve güvenli ulaşım hedefiyle sahada yoğun bir çalışma yürütüyor.


YOLLAR ARTIK DAHA SAĞLAM

Son olarak, Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı Köyü Akarca Mezrası ile Hasankeyf ilçesine bağlı Kumluca Köyü Atlıhan Mezrası arasındaki 11 kilometrelik yolun yapımı tamamlandı. Proje kapsamında mevcut yol genişletilerek ulaşım daha akıcı hale getirilirken, güzergah boyunca yapılan kazı ve dolgu işlemleriyle yol standartları artırıldı. Ayrıca inşa edilen sanat yapıları sayesinde yolun dayanıklılığı güçlendirildi.


TARIMA VE EKONOMİYE KATKI

Altyapı çalışmaları tamamlanan yol, stabilize malzeme ile kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar sonucunda hem sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı hem de iki ilçe arasındaki bağlantının güçlenmesiyle bölgedeki tarımsal ve ekonomik faaliyetlere ivme kazandırıldı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsalda yaşam kalitesini artırmak amacıyla benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.


#Batman
#arazi
#köy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kaçırana emeklilik kilidi açıldı: SGK, SSK başlangıç tarihi 1993-2013 arası olan 47-48-49-50 yaşındaki kadın erkek yaş tablosu