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Gündem Sıcaklar arttı yılanlar ortaya çıktı 1,5 metrelik engerek yılanı tavuk kümesine dadandı
BİLECİK

Sıcaklar arttı yılanlar ortaya çıktı: 1,5 metrelik engerek yılanı tavuk kümesine dadandı

Bilecik’te tavuklarının bulunduğu kümesteki folluktan yumurta almak için elini uzatan şahsın eline yılan geldi. Ne yapacağını bilemeyen adam kümesten kaçtı.

Haber Merkezi İHA
Follukta 1,5 metrelik engerek yılanı.
Follukta 1,5 metrelik engerek yılanı.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika Sokak üzerinde bahçeli evinde ikamet eden İbrahim S. adlı vatandaş tavuklarının bulunduğu kümesteki folluktan yatan tavuğunun altından yumurtası almak istedi. Elini tavuğun altına sokan adamın eline bir anda yılan geldi. Ne yapacağı bilemeyen adam durumu hemen Bilecik Belediyesine ayarak haber verdi. Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve ekibi yılanı kümesten alarak doğaya saldı.

  • Yılanın bir buçuk metre boyundaki engerek yılanı olduğunu söyleyen Avcı, vatandaşlarımızın herhangi yılan ve benzeri vahşi hayvan ile karşılaşmaları halinde Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber vermeleri uyarısında bulundu.

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