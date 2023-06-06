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Şırnak’ta 1 korucu şehit düştü

Şırnak Cizre’de Sur Mahallesi Aydınlık Sokak’ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateşe verilen araba söndürüldü ancak hastaneye kaldırılan yaralı korucu kurtarılamadı.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Mustafa Erdem.

Mustafa Erdem.

Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti. Şırnak Cizre’de Sur Mahallesi Aydınlık Sokak’ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Yaralı korucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erdem’in içerisinde bulunduğu aracın uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği tespit edildi. Erdem’in cenazesi Kumçatı beldesinde toprağa verilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

TERÖR SALDIRISI

Şırnak Valiliği, ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cizre ilçesi Sur Mahallesi’nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında, güvenlik korucusu Mustafa Erdem, özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir.”



#Saldırı
#Korucu
#Cizre
#Mustafa Erdem
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