Şırnak’ta 1 korucu şehit düştü

Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti. Şırnak Cizre’de Sur Mahallesi Aydınlık Sokak’ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Yaralı korucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erdem’in içerisinde bulunduğu aracın uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği tespit edildi. Erdem’in cenazesi Kumçatı beldesinde toprağa verilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.