Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı tutuklananlar var

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "özgürleşeceklerini" iddia eden terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Müslim, Rusya ve İran'dan yakındı. 14-28 Mayıs seçimleri sonrası Rusya'nın kabul etmesiyle TSK'ya Suriye'de hava sahasının açıldığını, yoğun bir şekilde artık savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığını söyleyen Müslim, "Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" ifadelerini kullandı.