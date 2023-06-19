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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı tutuklananlar var

Şırnak'ta son bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. 

13:02 . 19/06/2023 Pazartesi
DHA
Şırnak'ta PKK operasyonu

Şırnak'ta PKK operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 5’i adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.


TSK'nın operasyonlarıyla iyice köşeye sıkıştılar: YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim Rusya ve İran'dan yakındı
TSK'nın operasyonlarıyla iyice köşeye sıkıştılar: YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim Rusya ve İran'dan yakındı

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "özgürleşeceklerini" iddia eden terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Müslim, Rusya ve İran'dan yakındı. 14-28 Mayıs seçimleri sonrası Rusya'nın kabul etmesiyle TSK'ya Suriye'de hava sahasının açıldığını, yoğun bir şekilde artık savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığını söyleyen Müslim, "Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" ifadelerini kullandı.



 



#PKK operasyonu
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#gözaltı
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