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Şırnak'ta seçim akşamı ateş edip taşkınlık yapmışlardı: 25 kişiye gözaltı kararı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'nuın14 Mayıs'ta sokağa çıkararak çevreye ateş edip, taşkınlık çıkaran maskeli gruba yönelik operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı. Öte yandan grubun PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

14:03 . 25/05/2023 Perşembe
DHA
PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri bildirildi.

PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri bildirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen yüzleri maskeli grup, 14 Mayıs akşamı Mezbahane Caddesi'ne çıkıp, çevreye ateş ederek, taşkınlık çıkardı.


Polisin müdahale ettiği grup, sağa sola dağılarak kaçtı. Şüphelileri belirleyen polis, birkaç gün sonra aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.


Polisteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suça sürüklenen 7 çocuk tutuklandı, 4 şüpheli de adli kontrol ile serbest kaldı. 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. ​


#Şırnak
#seçim
#PKK
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