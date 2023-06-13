Şırnak’ta terör operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 18 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.