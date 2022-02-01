Sivas ve Aksaray valilerinin gülümseten atışması: Leğende kayan çocukları görünce dayanamayıp şehre davet etti

Aksaray'da düzenlenen Birinci TOKİ Kış Olimpiyatları'na yüzlerce çocuk dahil oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Vali Aydoğdu, o anları Twitter hesabından, "Pekin, Moskova Barselona derken, nihayet biz de olimpiyatlara kavuştuk. 'Birinci TOKİ Kış Olimpiyatları' Naylon ve leğenle kayma kategorisindeyiz. Çocuklar, Ahh güzel çocuklar, Üşüyor, ıslanıyor, düşüyor, yoruluyor ancak pes etmiyorlar. Harikasınız" notuyla paylaştı.

AKSARAY VALİSİ AYHAN'DAN ÇOCUKLARA DAVET

Vali Aydoğdu'nun paylaşımına Sivas Valisi Salih Ayhan yanıt vererek, "Aksaray’ın kırmızı yanaklı, cıvıl cıvıl çocuklarının neşesine hayran kaldık. Aksaray 1. TOKİ Kış Olimpiyatlarında başarı gösteren ve bir üst tura çıkan çocuklarımızı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde misafir etmeye hazırız. Bekleniyorsunuz" dedi.

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Kıymetli Valim @hmzaydg,



Aksaray’ın kırmızı yanaklı, cıvıl cıvıl çocuklarının neşesine hayran kaldık🤗



Aksaray 1. TOKİ Kış Olimpiyatlarında başarı gösteren ve bir üst tura çıkan çocuklarımızı @yildizkayakmrkz misafir etmeye hazırız.



Bekleniyorsunuz🙋🏻‍♂️❄️🏂⛷🛷 https://t.co/m2CExtT4pF — Salih AYHAN (@valisalihayhan) February 1, 2022

"AİLELERİNİ DE GÜZELLİĞE DAHİL EDELİM"

Ayhan'ın nazik davetine cevap veren Aydoğdu, "Değerli Meslek Büyüğüm, Valim, 1. TOKİ kış olimpiyatlarına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Dereceye giren çocuklarımız çok sevinecektir. Uygun görürseniz ailelerini de bu güzelliğe dahil edelim" karşılığını verdi.

İLK ATIŞMALARI DEĞİL

Öte yandan Sivas Valisi Ayhan ile Aksaray Valisi Aydoğdu geçtiğimiz yıllarda, Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyadaki gülümseten paylaşımlarda bulunmuştu.

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GÜNDEM Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

GÜNDEM Valilerin 'anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı