Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta görüntülendi: Nadir görülen puhu kendine hayran bıraktı

Sivas'ta görüntülendi: Nadir görülen puhu kendine hayran bıraktı

11:4510/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Başlıca avları arasında fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar, kirpi gibi memeliler bulunmakta.
Başlıca avları arasında fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar, kirpi gibi memeliler bulunmakta.

Yaban hayatı fotoğrafçıları tarafından Avrupa'nın en büyük kuş türlerinden olan puhu, Sivas'ta fotoğraflandı.

Yaban hayatı fotoğrafçıları Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan tarafından Avrupa'nın en büyük baykuş türü olan puhu, Sivas'ta fotoğraflandı.

Türkiye'nin önemli yaban hayatı fotoğrafçılarından Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan, Sivas'ta Avrupa'nın en büyük baykuşu özelliğine sahip ve nadir görülebilen bir tür olan puhu görüntüledi.

Dr. Türkoğlu, özellikle kayalık yamaçlar ve dağlık arazilerde yaşayan bu baykuşu doğal ortamında gözlemlemenin fazlasıyla zor olduğuna işaret ederek,
Nadiren açık alanlarda tünerken görülebilirler. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve uzun uğraşlar sonucu türün adeta portresini çekebildik. Puhu, dünyadaki en büyük baykuş türlerinden biridir. Aynı zamanda Avrasya'da çok geniş dağılım alanına sahip. Kanat açıklığı 188 santim, kütlesi 4 kilo seviyesine erişebilmektedir. Cüssesi nedeniyle İngilizce kartal baykuşu diye isimlendiriliyor. Başlıca avları arasında fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar, kirpi gibi memeliler bulunmaktadır. Fırsat buldukça sürüngenleri ve diğer kuşları bile avlayabilmektedir"
diye konuştu.
Bu fotoğrafların, doğal yaşamın korunması için yapılan farkındalık çalışmalarını desteklemekte büyük rol oynadığına da dikkati çeken Dr. Türkoğlu,
“Puhu baykuşunun görüntülenmesi hem bilimsel araştırmalar hem de koruma çabaları açısından önemli bir noktaya parmak basıyor. Bu kayıt, nadir türlerin korunmasına yönelik ülkemizde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor"
dedi.

#Sivas
#Puhu Kuşu
#doğa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye müjde saat 08.00'da geldi! Emekli maaş - promosyon detayı şekillendi: 14.469 TL SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı...