Sivas'ta iki kardeşin katil zanlısı yakalandı

Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Öldürülen 16 yaşındaki Melisa Şimşek 'in milli kayakçı olduğu öğrenilirken maskeli katil zanlısı, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yakalandı.

Sivas Valiliği nden yapılan açıklamada cinayet failinin, olayın ardından kaçtığı Ankara'da yakalandığı belirtilerek cinayetin sebebinin çok yönlü olarak araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden kardeşlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı temennisinde bulunuldu.

"Zanlı adli makamlara sevk edilecek"

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"06.05.2025 günü saat: 22.30 sıralarında ilimiz Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiği olayın faili yakalanmıştır.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olayı H.S isimli şahsın gerçekleştirdiği ve sonrasında Ankara iline gittiği tespit edilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır.

Bu menfur olayda hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."





Basın Açıklaması | Cinayet Zanlısı Yakalandı pic.twitter.com/yjNhkhximk — Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) May 7, 2025

Kayıp baba ile en son görüşen kişi

Şüpheli Hüseyin S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.







