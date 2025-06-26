Sivas'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu

AFAD: Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas’ın Ulaş ilçesinde 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 16.34’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.07 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:
3.9 (MW)
Yer:
Ulaş (Sivas)
Tarih(UTC):
26-06-2025 13:34:07
Enlem:
39.4417
Boylam:
37.3228
Derinlik:
7.07 (KM)
#deprem
#son dakika
#AFAD