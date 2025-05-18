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Sivas'ta tır devrildi: İki ölü

Sivas'ta tır devrildi: İki ölü

23:4718/05/2025, Pazar
IHA
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Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ta Kangal istikametinden Divriği ilçesi yönüne seyir eden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan vatandaş hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Divriği ilçesine bağlı Kayaburun köyünde meydana geldi. Kangal istikametinden Divriği ilçesi yönüne seyir eden İbrahim Kaşıkkan (38) yönetimindeki 80 AGZ 513 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü İbrahim Kaşıkkan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Sadık Ökmen (38) de, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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