Siyah pantolon anısı herkesi ağlatan eğitimci Alişan Kapaklıkaya kimdir

Sosyal medyada paylaşılan bir video olay oldu. TRT Diyanet'te yayınlanan Alişan Kapaklıkaya'nın hikayesi izleyenleri ağlattı. Siyah pantolon hikayesini anlatan ve herkesi duygulandıran Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız kansere nedeniyle hayatını kaybetti.

Alişan Kapaklıkaya'nın kızı vefaat etti

Katıldığı TV programında ‘Siyah pantolon’ hikayesi ile Tüm Türkiye’yi ağlatan ve hikayesinde kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız bu akşam hayata gözlerini yumdu.

Alişan Kapaklıkaya kimdir?

Yoksul bir ailede dört kardeşten biri olarak dünyaya gelen Alişan Kapaklıkaya 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1985–2000 yılları arasında Adana Merkez'de Milli Eğitim'e bağlı liselerde öğretmenlik yaptı. 1987–1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2000 yılında NLP ile tanıştı. NLP ve eğitimi öğrеnmеk Konusun da uzmаnlık alarak uluslarası аlаnlаrdа çаlışmаlаr yaptı. NLP’nin insan yaşamına getirdiği kaliteyi fark etti.

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Araştırmalarında derinleştikçe bizim türkülerin yabancıların sazıyla söylenemeyeceğini anladı. Öğrendiklerini önce kendi hayatına uyguladı. Etkili olduğunu anlayınca eğitimlere başladı.

30 Nisan 2002–Beliz Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirkеti Mаster Practitionеr Of NLP Eğitimi

28 Temmuz 2002-Hаyаt Acаdemy NLP Practitiоner Eğtimi- Münir Arıkan

Nisan 2003–Emeih Eurоpean&Middle Eastern Institute Of Hypnоsis - RobertSmith

INLPTA The Internаtionаl NLP Trainеrs Associationand NLP Grup - Dr. Wyаtt Woddsmаll ve Robеrt Smith

Alişan Kapaklıkaya’nın kitapları

Sen Hiç Kendini Yaşadın mı?

Bunları Kimseye Anlatmamıştım

Aramızda Kalsın

İçinizdeki Uyuyan Güzeli Uyandır

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Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı

Yüreğime Dokunan Eller

Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne?

OYNAT 03:57 Canlı yayındaki 'siyah pantolon' anısı herkesi ağlattı Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın katıldığı programda anlattığı çocukluğuna ait siyah pantolon hikayesi herkesi ağlattı.

GÜNDEM 'Türkiye’yi ağlatan adam'ın kızı vefat etti



