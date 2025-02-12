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Sokakta gördüğü kadını bıçaklayan saldırganın sözleri dehşete düşürdü: Cezaevine girmem lazımdı

Sokakta gördüğü kadını bıçaklayan saldırganın sözleri dehşete düşürdü: Cezaevine girmem lazımdı

18:2812/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
DHA
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Cezaevine girmek için sokakta gördüğü kadını bıçakladı.
Cezaevine girmek için sokakta gördüğü kadını bıçakladı.

Bilecik'te dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Kentte Kürşat Ç. adlı saldırgan, sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü bacağından yaraladı. Polise teslim olan şüpheli, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" dedi.

Olay, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir mağazadan meyve bıçağı çalan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Kürşat Ç., sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü bacağından hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mine Ö., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kürşat Ç., olayın ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İfadesinde,
"Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı"
diyen şüpheli tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.


#Bilecik
#Saldırgan
#Bıçak
#Cezaevi

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