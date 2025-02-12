Sokakta gördüğü kadını bıçaklayan saldırganın sözleri dehşete düşürdü: Cezaevine girmem lazımdı

Olay, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir mağazadan meyve bıçağı çalan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Kürşat Ç., sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü bacağından hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mine Ö., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.