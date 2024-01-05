Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.