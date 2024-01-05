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Kars'ta yolcu otobüslerinin karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara da yansıdı.

08:48 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:26 - 5/01/2024 Cuma
IHA
Kars'ta yolcu otobüslerinin de karıştığı zincirleme kaza
Kars'ta yolcu otobüslerinin de karıştığı zincirleme kaza

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.



Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.


Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.





#Kars
#Sarıkamış
#Otobüs kazası
39 dakika önce
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