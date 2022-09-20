Sürü halinde kameraya yakandılar

Yaban keçilerinin bu bölgede yaşadığını belirten Ünal, \"Türkiye'den eğitim için gelen 25 kursiyere yaban keçilerini göstermek istedik. Allah'ta nasip etti 15 yakın yaban keçilerini gözlemleme fırsatı bulduk. Katılımcılarımıza bu türün ne kadar değerli olduğunu ülkemiz açısından önemli bir tür olduğunu yerinde anlatma fırsatı bulduk.\" diye konuştu.