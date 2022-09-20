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KARS

Sürü halinde kameraya yakandılar

Kars’ta yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ve yol kenarına kadar gelen domuz sürüsü aracıyla seyreden Faruk Erdoğdu tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Sürü halinde kameraya yakandılar
Sürü halinde cep telefonu kamerasına yakandılar

Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ve yol kenarına kadar gelen domuz sürüsü aracıyla seyreden Faruk Erdoğdu tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.


Sarıkamış-Selim karayolunda aracıyla seyir halinde bulunan Faruk Erdoğdu, yol kenarında domuz sürüsünü gördü.
Cep telefonuyla o anları kaydeden Erdoğdu’yu fark eden domuzlar kaçmaya başladı. Bir süre kaçan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu. O anlar ise anbean kaydedildi.

Kanyonda sürü halinde görüntülendiler
FOTOĞRAF 7
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Doğa fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve kampçılık gibi birçok etkinliğin yapılabildiği kanyon, aynı zamanda inanç turizmi için de kutsal yerlerden birisi sayılıyor.
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Milli parktaki kayarlarda yaşayan keçiler, yüksek rakımlı noktalardan insanların gözle rahatlıkla görebileceği noktalara iniyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta Valiliği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve TÜBİTAK iş bilirliğinde \"Güller Diyarından Toroslara Bilim ve Doğa Yolculuğu\" projesi kapsamında doğa eğitimi için kanyona gelen kursiyerler de yaban keçilerini gözlemleme fırsatı buldu.
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Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa eğitimlerinin Yazılı Kanyon'da devam ettiğini söyledi.
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Yaban keçilerinin bu bölgede yaşadığını belirten Ünal, \"Türkiye'den eğitim için gelen 25 kursiyere yaban keçilerini göstermek istedik. Allah'ta nasip etti 15 yakın yaban keçilerini gözlemleme fırsatı bulduk. Katılımcılarımıza bu türün ne kadar değerli olduğunu ülkemiz açısından önemli bir tür olduğunu yerinde anlatma fırsatı bulduk.\" diye konuştu.
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Kursiyerlerden Mevlüt Zenbilci de keçileri görmekten büyük zevk aldığını ve heyecanlandığını kaydetti.
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Kanyonda sürü halinde görüntülendiler
Kanyonda sürü halinde görüntülendiler
Isparta'da, koruma altında olan yaban keçileri, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da görüntülendi. Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken Yazılı Kanyon, doğa ile iç içe yapısı, canlı habitatı ile birçok ağaç çeşidine ve endemik türe de ev sahipliği yapıyor.

Arin Gölü’nün renkli misafirlerine büyük ilgi: Sürü halinde görüntülendiler
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Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan ve dünya ölçeğinde tehdit altında olan dikkuyrukların üreme alanı olan Arin Gölü, göçmen kuşları misafir etmeye devam ediyor.
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Fotoğrafçı Ünal Emen şöyle konuştu;

Her yıl flamingolar bizim ilgi odağımız oluyor. Buraya gelip güzel kareler yakaladık.
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Flamingolar İran tarafından geliyorlar.
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Havaların soğumasıyla tekrar sıcak bölgelere göç edecekler.
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Arin Gölü’nün renkli misafirlerine büyük ilgi: Sürü halinde görüntülendiler
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar yoğun ilgi görüyor.
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