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Sürücüsü bayılan tır şarampole devrildi: Sürücü hafif yaralandı

Sürücüsü bayılan tır şarampole devrildi: Sürücü hafif yaralandı

13:369/05/2025, vendredi
IHA
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken baygınlık geçiren tır sürücüsü şarampole devrilen araçta hafif yaralandı.

Cizre-Nusaybin karayolunun 14'üncü kilometresindeki Katran köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Nusaybin'den Cizre yönüne seyreden H.A. yönetiminde 34 YN 150 plakalı tır, sürücüsünün baygınlık geçirmesi üzerine şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yan yatan tırdaki sürücünün baygınlık geçirdiğini tespit etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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