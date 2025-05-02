Bekleyen tır 3 bini buldu

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’nde devam eden saldırıları ve 60 günden fazla yardım girişlerine engel olması nedeniyle bebeklerin yüzde 92'sinin temel gıdalardan yoksun olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle yardım girişi olmadığı için hastalanan ve yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların sayısının nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 80 arttığını açıkladı. OCHA’dan yapılan açıklamada, 6 ila 24 aylık bebeklerin yüzde 92'sinin anneleriyle birlikte temel gıda ihtiyaçlarının asgari düzeyine dahi ulaşamadığı ifade edildi. Söz konusu durumun, bebeklerde yaşam boyu sürebilecek ciddi sağlık risklerine yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Gazze’deki Filistinlilerin yüzde 65'inin de temiz içme suyuna erişemediği aktarıldı. Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye herhangi bir yiyecek, ilaç veya yakıt girmesine izin vermemesini bir kez daha kınayarak insani yardım kuruluşlarının devreye girip yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi. UNRWA’nın açıklamasında, üç bin TIR'ın sınırda giriş için beklediğini, hayatı yardıma bağlı bir milyon çocuğun hayati tehlike altında olduğu kaydedildi.