Tandıra düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minik çocuğa hastanede yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.
Kars'ta dengesini kaybederek ekmek pişirme tandırına düşen iki yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çallı köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.
Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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