Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat'ta Kıskaç-40 operasyonu: Restoran üzerinden FETÖ'ye para toplamışlar

Tokat'ta Kıskaç-40 operasyonu: Restoran üzerinden FETÖ'ye para toplamışlar

15:1221/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"Kıskaç-40" operasyonunda bir restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir restoran zincirinin isim hakkı ile Tokat'ta faaliyet yürüten iş yeri aracılığıyla FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağlandığı şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Restorandan 'himmet' toplamış

Bu kapsamda örgütle bağlantısı devam eden kişilerin restoranla resmi veya gayriresmi ortaklığının olduğu, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla "himmet" toplandığı, terör örgütünden işlemli kişiler ile yoğun para trafiği bulunduğu, para akışının ticari izahı olmayan perdeleme yöntemleriyle örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi.

Restoran sahipleri için düğmeye basıldı

Bunun üzerine restoran şubesinin resmi ve gayriresmi ortağı, yöneticisi ve çalışanı konumunda bulunan, FETÖ/PDY örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


#FETÖ
#Tokat
#Kıskaç Operasyonu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BIST 100 endeksi son durum: En çok işlem gören hisse senetleri hangileri?