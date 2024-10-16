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Tunceli Valiliği açıkladı: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı

Tunceli Valiliği açıkladı: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı

09:5016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
DHA
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PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı.
PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu şüpheli yakalandı.


Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan PKK, KCK ve YPG terör örgütü mensubu C.A.'nın ikna edilerek ülkeye dönmesinin sağlandığı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyon hakkında bilgi veren Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,
“Jandarma teşkilatımız çok önemli bir operasyona imza attı. 1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25'i jandarma 2'si TSK personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. isimli terörist düzenlenen operasyon ile yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Bununla beraber yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK, KCK, YPG terör örgütü mensubu ikna edildi. 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemler başladı”
dedi.



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