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Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

17:3210/04/2025, Perşembe
AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toratlı köyünde şap hastalığı görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada,
"Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü, Ulukale, Yenimahalle ile merkez mahallelerinde hayvan hareketleri 30 gün boyunca yasaklanmıştır. Kaçak hayvan hareketlerinin tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacaktır"
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kuzu ve oğlak kayıplarının önüne geçilmesi için aşılama çalışmalarının tamamlanması gerektiği kaydedildi.



#Çemişgezek
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