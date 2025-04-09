Çanakkale'de bir köye daha şap karantinası

Çan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahlatlıburun köyünde faaliyet gösteren bir işletmede şap hastalığı şüphesi üzerine incelemeler yapıldı.





Hayvanlardan alınan numunelerin ardından yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri, hastalığın kesin olarak tespit edilmesine yol açtı.

Hastalığın yayılmasını engellemek ve bölgedeki hayvan sağlığını korumak amacıyla, Ahlatlıburun köyünde karantina önlemleri uygulanmaya başlandı. Şap hastalığına rastlanan işletmedeki ve çevresindeki tüm hayvanlar için mihrak aşılama çalışmaları hızla başlatıldı.





Bunun yanı sıra, Kalburcu köyü merkez alınarak, 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.