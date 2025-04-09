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Çanakkale'de bir köye daha şap karantinası

Çanakkale'de bir köye daha şap karantinası

22:279/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çanakkale'de bir köye daha şap karantinası
Çanakkale'de bir köye daha şap karantinası

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir köy daha şap hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Çan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahlatlıburun köyünde faaliyet gösteren bir işletmede şap hastalığı şüphesi üzerine incelemeler yapıldı.


Hayvanlardan alınan numunelerin ardından yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri, hastalığın kesin olarak tespit edilmesine yol açtı.

Hastalığın yayılmasını engellemek ve bölgedeki hayvan sağlığını korumak amacıyla, Ahlatlıburun köyünde karantina önlemleri uygulanmaya başlandı. Şap hastalığına rastlanan işletmedeki ve çevresindeki tüm hayvanlar için mihrak aşılama çalışmaları hızla başlatıldı.


Bunun yanı sıra, Kalburcu köyü merkez alınarak, 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

Öte yandan, geçtiğimiz gün Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyündeki bir işletmede şap hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer harekete geçti. Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hastalık ile ilgili olarak gerekli idari ve fenni tedbirler alındı.Ayrıca Biga ilçesinde de İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Biga Hayvan Pazarı 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle kapatılmıştı.

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