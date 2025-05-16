"Orman yangınları bizim açımızdan önemli. Geçen yıl şehrimizde 22 orman yangınında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Aldığımız kararla 5 Haziran itibarıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Bu alanlara girişler Valilik iznine tabi olacak. Yangınların önemli bölümü hasat sonrası çıkan anız yangınlarından kaynaklandı. Biçerdöverler hasatları yaptıklarında su tankeri bulundurması zorunlu şeklinde kararı aldık. Asıl hedefimiz özellikle yeşil vatanımızı korumak ve ülkemizin yeşil gerdanı olan ormanlarımıza sahip çıkmak olacak"