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Valilik duyurdu: Bir ilde daha ormana girişler yasaklandı

Valilik duyurdu: Bir ilde daha ormana girişler yasaklandı

10:4816/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
AA
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Bilecik.
Bilecik.

Bilecik Valiliği, 5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar Bilecik genelinde ormanlık alanlarda girişlerin Valilik izniyle yapılabileceğini bildirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, detayları duyurdu.

Vali Aygöl, Vezirhan Orman Yangınlarına Müdahale İstasyonu'nda Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ile incelemede bulundu.

Aygöl, yangınsız bir dönem yaşamak istediklerinin altını çizdi.

Bilecik'in yüzde 57'sinin ormanlık olduğunu hatırlatan Aygöl, şöyle konuştu:

"Orman yangınları bizim açımızdan önemli. Geçen yıl şehrimizde 22 orman yangınında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Aldığımız kararla 5 Haziran itibarıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Bu alanlara girişler Valilik iznine tabi olacak. Yangınların önemli bölümü hasat sonrası çıkan anız yangınlarından kaynaklandı. Biçerdöverler hasatları yaptıklarında su tankeri bulundurması zorunlu şeklinde kararı aldık. Asıl hedefimiz özellikle yeşil vatanımızı korumak ve ülkemizin yeşil gerdanı olan ormanlarımıza sahip çıkmak olacak"
Aygöl, 829 personelin yangınla mücadelede görevlendirildiğini belirterek,
"Vezirhan beldesinde yangın söndürme helikopteri hazır. Yenişehir Havaalanı'nda İHA göreve başladı. Erken orman yangını tespit etmesi açısından göreve başladı ve orman yangınlarıyla mücadelede etkin kullanacağız"
ifadesinde bulundu.


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