Zirai dondan korunmak için örtü altı meyve yetiştiriciliği önerisi

"40 ilde ciddi anlamda etkili oldu. Bu iller arasında meyveciliğin ve bağın merkezi Tokat da var. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Tokat'ta yaşanan zirai dondan en büyük zararı meyvelik alanlar gördü. Fındık, ceviz, kiraz, şeftali ve diğer meyve türleri. Bağda hasar söz konusu. Tarla ürünü yapılan patates, pancar ve diğer ürünlerde bu kadar hasar söz konusu değil"